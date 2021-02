Polen en Zweden enten geen ouderen in met AstraZeneca

Polen en Zweden kiezen ervoor om geen ouderen in te enten met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Polen vaccineert er alleen volwassenen tot zestig jaar mee en Zweden gebruikt het vaccin voorlopig niet voor 65-plussers omdat er te weinig bekend is over de werkzaamheid bij deze leeftijdsgroep.