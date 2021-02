Onderzoek naar doden zwangere vrouw Haarlem heropend

De rechtbank in Haarlem heeft het onderzoek heropend in de zaak tegen de 45-jarige Bashir K, onder meer verdacht van het doden van zijn zwangere vrouw. Onlangs gekraakte telefoons van de verdachte zijn daartoe de aanleiding. Volgens het Openbaar Ministerie kan informatie uit de telefoons van belang zijn voor de strafzaak. De rechtbank zou dinsdag eigenlijk uitspraak doen in de zaak. Het OM heeft twee weken geleden twintig jaar cel tegen K. geëist.