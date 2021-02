Advies: herzieningsverzoeken Arnhemse villamoord afwijzen

De geruchtmakende zaak rond de zogeheten Arnhemse villamoord moet niet worden herzien. Dat vindt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Hij heeft de raad geadviseerd de namens de veroordeelden in de zaak ingediende herzieningsverzoeken af te wijzen. Volgens de advocaat is er geen sprake van een novum - een nieuw gegeven dat de veroordelende rechter tot een ander oordeel had kunnen brengen. Een novum is noodzakelijk voor een geslaagd herzieningsverzoek.