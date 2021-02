Zwemscholen vrezen deze zomer voor zwemveiligheid jonge kinderen

Zo’n driehonderd zwemscholen in Nederland vrezen dat meer jonge kinderen kunnen verdrinken deze zomer omdat ze niet of onvoldoende hebben leren zwemmen. De wachttijden voor zwemlessen zijn het afgelopen jaar namelijk fors langer geworden, zeggen de zwemschooleigenaren van Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid NSWZ, Envoz, Easy Swim en ZwemOnderwijs Nederland. Veel kinderen in de leeftijd tussen de drie en zes jaar missen daarom hun eerste belangrijke zwemlessen voor de zomerperiode.