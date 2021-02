Noord-Ierland stopt na dreiging met deel grenscontroles

De autoriteiten in Noord-Ierland zijn tijdelijk gestopt met het controleren van de goederenstroom van en naar de rest van het Verenigd Koninkrijk, een brexitmaatregel. Er zijn zorgen over de veiligheid van het uitvoerend personeel. De burgemeester van de Noord-Ierse havenstad Larne spreekt van toenemende spanningen in de gemeenschap. Volgens lokale media zijn er pogingen gedaan om informatie te verzamelen over personeel, zoals het registreren van kentekens.