Nog volop overleg over maatregelen basisonderwijs

Basisscholen gaan maandag weer open, maar de vraag is nog hoe ze dat precies moeten gaan aanpakken. Daarover wordt dinsdag nog volop overleg gevoerd, zowel in Den Haag als elders. „Wij willen bijvoorbeeld graag weten welke maatregelen verplicht zijn en welke een advies”, zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs. „Iedereen overlegt momenteel met iedereen, het is een grote bijenkorf.”