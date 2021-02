Olieconcern BP zakt op hogere beurs na miljardenverlies

De Britse olieproducent BP werd dinsdag lager gezet op de Londense beurs, na een miljardenverlies in het coronajaar 2020. De stemming op de Europese markten was opnieuw positief. De verwachting dat de grote Amerikaanse techbedrijven Amazon en Google-moeder Alphabet na de slotbel op Wall Street met sterke resultaten zullen komen, gaf beleggers moed. Daarnaast werd gelet op het overleg in Washington over het omvangrijke coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.