MVV-aanhang blijft zondag weg bij corona-demonstratie

Supportersgroep Angel Side van MVV is boos om de boetes die de politie afgelopen zondag uitdeelde, toen de groep door Maastricht wandelde om eventuele relschoppers af te schrikken. De woede over het optreden van de politie is zo groot, dat Angel Side naar eigen zeggen geen mogelijkheid ziet om komende zondag mogelijke relschoppers af te schrikken bij een dan aangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen.