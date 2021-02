21 maanden en voorwaardelijke jeugd-tbs voor fatale steekpartij

Een 19-jarige man uit Den Haag is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs) voor het doodsteken van een man in augustus 2019. Het 38-jarige slachtoffer werd na een woordenwisseling op klaarlichte dag doodgestoken in Den Haag. Meerdere ouders en kinderen zagen het incident aan de Jacob Schorerlaan in de Schilderswijk gebeuren.