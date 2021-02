Italiaanse economie in coronajaar bijna 9 procent gekrompen

De Italiaanse economie is in het coronajaar 2020 met 8,9 procent gekrompen. Dat maakte het Italiaanse statistiekbureau Istat bekend in een voorlopige raming. Als gevolg van de lockdowns werd bijvoorbeeld de belangrijke toeristische sector van Italië hard geraakt. Het noorden van het land was een van de eerste plekken in Europa waar het virus om zich heen greep.