Circa 120 arrestaties rond gerechtsgebouw van proces Navalni

Rond het gerechtsgebouw in Moskou waar de zaak tegen oppositieleider Aleksej Navalni wordt behandeld, heeft de politie naar schatting 120 betogers aangehouden. Aanhangers van Navalni demonstreren er voor zijn vrijlating. De politie riep iedereen op weg te gaan. Navalni, die op 17 januari na een medische behandeling in Duitsland terugkeerde in Rusland, werd bij aankomst in Moskou gearresteerd wegens schending van voorwaarden waarmee hij op vrije voeten was. Hij was in Duitsland na een vergiftiging, die volgens Navalni was bevolen door het Kremlin.