Just Eat Takeaway hekkensluiter in groene AEX

Just Eat Takeaway stond dinsdag onder druk op het Damrak. De maaltijdbezorger haalde geld op met de uitgifte van obligaties, die later kunnen worden omgezet in aandelen van het bedrijf. De Europese beurzen gingen verder omhoog, na het stevige herstel een dag eerder. Beleggers hielden vooral het overleg over het Amerikaanse coronasteunpakket in de gaten. Ook werd gewacht op de resultaten van de grote Amerikaanse technologieconcerns Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google.