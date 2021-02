ACM: consument dupe van betaalde plek tussen zoekresultaten

Consumenten dreigen er de dupe van te worden als sites tegen extra betaling bedrijven hoger tussen de zoekresultaten zetten. Bedrijven betalen vaak aanzienlijke bedragen om prominenter in beeld te komen op bijvoorbeeld bol.com, Beslist.nl, Thuisbezorgd of Booking.com, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Als dit op voorhand niet duidelijk is, werkt dit volgens de toezichthouder misleiding in de hand.