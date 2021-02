Brandbrief aan gemeenteraad: geen nieuwe leeuwen in Artis

Verschillende dierenorganisaties vinden dat Artis zijn drie leeuwen naar betere huisvesting in Zuid-Frankrijk moet laten vertrekken en daarna geen nieuwe leeuwen meer in huis moet halen. Onder meer het Comité Dierennoodhulp schrijft dat in een gezamenlijke brandbrief aan de commissie Bouwen en Wonen van de Amsterdamse gemeenteraad, die woensdag in een spoeddebat spreekt over de penibele financiële situatie van Artis. De Amsterdamse dierentuin meldde vorige week dat door de coronacrisis de geldnood zo groot is dat er geen 4 miljoen euro is voor een nieuw leeuwenverblijf.