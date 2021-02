Jaaromzet detailhandel stijgt, winkeliers pessimistisch

De jaaromzet van winkelbedrijven zat afgelopen jaar in de lift, evengoed zijn ondernemers in detailhandel negatief over het huidige economische klimaat. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorziet ruim een derde van de winkeliers een daling van de omzet in het eerste kwart van dit jaar. Daarbij zal het economisch klimaat volgens een op de acht ondernemers verslechteren.