‘Lekken advies aan kabinet ondermijnt werkwijze OMT’

Dat een advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet is gelekt naar de media, ondermijnt de werkwijze van deze organisatie. „Dit is niet goed voor het gezag van het OMT. Het is belangrijk dat het advies via de officiële weg beschikbaar komt”, zegt Cees Hertogh van het Amsterdam UMC in Trouw. Het lekken van adviezen tast volgens de specialist ouderengeneeskunde en OMT-lid het draagvlak voor de maatregelen aan.