Nikkei zet opmars voort door optimisme bedrijfsresultaten

De aandelenbeurs in Japan zette dinsdag de opmars voort, na de zware verliezen van afgelopen week. Het groeiende optimisme over de bedrijfsresultaten in Japan en in de Verenigde Staten zorgde voor een positieve stemming op de beursvloeren. Vooral de techbedrijven waren in trek, voorafgaand aan de cijfers van de grote Amerikaanse techondernemingen Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google, die later op de dag naar buiten komen.