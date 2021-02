Navalni voor rechter over uitzitten voorwaardelijke celstraf

De Russische oppositieleider en corruptiebestrijder Aleksej Navalni verschijnt dinsdag voor de rechter over de vraag of zijn voorwaardelijke celstraf alsnog moet worden omgezet in een echte gevangenisstraf. Hij zou na zijn veroordeling wegens fraude zes jaar geleden de voorwaarden hebben geschonden waarmee hij op vrije voeten mocht blijven. Hij hoefde geen 3,5 jaar uit te zitten, maar mogelijk komen de rechters daar nu op terug.