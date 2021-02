Debat over rellen in gemeenteraad van Den Bosch

De gemeenteraad van Den Bosch debatteert dinsdagavond over de rellen van vorige week maandagavond. Het zogeheten interpellatiedebat is aangevraagd door de oppositiepartijen Bosch Belang, SP, Gewoon Gedreven, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en De Bossche Groenen. De binnenstad was op 25 januari doelwit van relschoppers die plunderend en vernielingen aanrichtend door de binnenstad trokken. Talloze winkeliers leden daardoor grote schade.