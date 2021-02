Webwinkels Amazon, Alibaba en Google-moeder openen de boeken

Webwinkelbedrijven als het Amerikaanse Amazon en zijn Chinese branchegenoot Alibaba openen later op dinsdag de boeken. Bekend is dat webwinkels volop profiteren van de coronacrisis en dan met name van de winkelsluitingen en andere maatregelen die het fysiek winkelen nagenoeg onmogelijk maken. Ook techreus Alphabet, het bedrijf achter onder meer zoekmachine Google, publiceert zijn resultaten.