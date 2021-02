Weken in de cel en taakstraf voor rellen op Museumplein

Op een snelrechtzitting in Amsterdam zijn vijf verdachten van betrokkenheid bij rellen op het Museumplein veroordeeld tot straffen uiteenlopend van veertig uur taakstraf tot zes weken gevangenisstraf. De mannen stonden allemaal terecht voor het plegen van openlijk geweld en het niet voldoen aan een ambtelijk bevel op zondag 24 januari, de tweede keer in een week tijd dat er ongeregeldheden uitbraken in Amsterdam.