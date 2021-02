Waakhond ontvangt tientallen discriminatiemeldingen fiscus

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft tot nu toe 35 meldingen van discriminatie door de Belastingdienst ontvangen. Zo’n elf mensen hebben gevraagd om een oordeel in een zaak. Bij zo’n verzoek „behandelt het CRM de zaak in een openbare zitting en oordeelt of er sprake is geweest van discriminatie”, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer.