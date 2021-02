Ook Wall Street omhoog geleid door techsector

De aandelenbeurzen in New York hebben maandag flinke winsten gepakt op de eerste handelsdag van februari. Na de verliezen vorige week, waren beleggers weer wat positiever gestemd. Met name techaandelen boekten de nodige winsten, net als op de Europese beurzen. Ook mijnbouwers deden het goed nadat de prijs van zilver flink was gestegen. Gameswinkel GameStop kon de enorme stijging van afgelopen week, toen Reddit-beleggers massaal instapten, niet voortzetten en maakte een stevige koersval.