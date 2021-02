Medewerkers EBI in Vught besmet, gedetineerden in quarantaine

Twee medewerkers van de zwaarbeveiligde EBI (Extra Beveiligde Inrichting) in Vught zijn positief getest op het coronavirus. Een deel van de gedetineerden is daarom preventief in quarantaine geplaatst en zij mogen tijdelijk hun cel niet uit. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na berichtgeving van het AD.