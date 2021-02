EU akkoord met indammen reizen vanuit donkerrode zones

De EU-lidstaten zijn overeengekomen aan de bestaande ‘coronakaart’ donkerrood gekleurde landen en regio’s toe te voegen waar niet-noodzakelijke reizen krachtig ontmoedigd moeten worden. In die nieuwe donkerrode zones grijpen nieuwe virusvarianten snel om zich heen en is het risico van besmetting en daarmee de verspreiding van het coronavirus groot. Wie van een donkerrood gebied naar elders binnen de EU reist, wordt om een negatieve coronatest gevraagd en moet bij aankomst in quarantaine.