D66 wil opheldering over invloed Koninklijk Huis in zaak-Poch

D66 wil opheldering van premier Mark Rutte over mogelijke beïnvloeding van het Koninklijk Huis in de zaak van de Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch. Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma doelt op een telefoontje dat in 2007 mogelijk is gepleegd vanuit ‘koninklijke kringen’ over het onderzoek naar Poch. Een commissie die de zaak-Poch onderzocht, maakt melding van het telefoontje maar stelt tegelijk dat ze geen bewijs ervoor heeft gevonden.