Gerard Sanderink wil Oranjewoud van de beurs halen

Miljonair Gerard Sanderink wil bouw- en ingenieursconcern Oranjewoud van de beurs halen. Sanderink is via zijn bedrijf Sanderink Investments al eigenaar van 99,09 procent van de aandelen van het bedrijf. Hij wil de minderheidsaandeelhouders via een procedure bij de Ondernemingskamer uitkopen. De rechters daar bepalen dan de prijs die Sanderink moet betalen.