Beurzen Europa trekken zich op aan koersstijging techaandelen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag flink omhoog gegaan. Met name techaandelen deden het goed en gaven steun aan de rest van de beurs. In Amsterdam was chipmachinemaker ASML de grootste stijger. Verder bleef mijnbouwer Fresnillo een uitblinker, voortgestuwd door de hoge prijs voor zilver. Reddit-beleggers hebben zich massaal op het edelmetaal gestort.