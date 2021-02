Segers: CU en D66 spraken af niet te stemmen over ‘voltooid leven’

D66 en ChristenUnie zijn het oneens over een vermeende afspraak over het wetsvoorstel Voltooid Leven. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zegt dat het wetsvoorstel de afgelopen kabinetsperiode niet in de Tweede Kamer in stemming werd gebracht, omdat ChristenUnie en D66 dat tijdens de kabinetsformatie in 2017 zo mondeling hadden afgesproken. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold, die destijds met Segers aan de formatietafel zat, zegt dat hij die bewering maar op één manier kan samenvatten: „onzin.”