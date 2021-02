Klanten Big Bazar kunnen straks mogelijk voordeelboxen afhalen

Bij budgetwinkelketen Big Bazar kunnen klanten binnenkort mogelijk voordeelboxen afhalen, als de overheid later deze week besluit dat het afhalen van bestellingen in winkels weer is toegestaan. Maar echt een webshop of een volledige ‘click and collect’ waarbij mensen individuele artikelen kunnen bestellen en afhalen, zit er volgens topman Hans Danhof niet in.