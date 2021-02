Amerikaanse beurzen stijgen weer na onrust vorige week

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn hoger aan de nieuwe maand begonnen. Vorige week kenden de beurzen in New York nog hun slechtste week sinds oktober toen onrust op de markten tot een verkoopgolf leidde. Die onrust ontstond mede doordat Reddit-beleggers, kleine beleggers die massaal hun geld in enkele kleine aandelen staken, onder meer het aandeel van computerspellenwinkelketen GameStop en bioscoopketen AMC de hoogte in stuwden. Dat leidde tot vraagtekens bij de waardering van meerdere aandelen.