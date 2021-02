Het is zeer de vraag of de nieuwe taakstrafwet veel toevoegt

Hoeveel handen gaan er dinsdag in de Tweede Kamer omhoog, als Kamervoorzitter Arib de Wet uitbreiding taakstrafverbod in stemming brengt? Als het meezit 76, hopen de voorstanders. De tegenstanders denken er geheel anders over: zij verwijzen het voorstel graag linea recta naar de prullenbak.