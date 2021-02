Amsterdam wil mogelijk sociale huurwoningen opkopen

Het Amsterdamse stadsbestuur overweegt sociale huurwoningen van corporaties te kopen om te voorkomen dat ze voor veel geld op de vrije markt belanden. Dit omdat er in de hoofdstad een groot tekort is aan betaalbare woningen. Door deze huizen zelf aan te kopen, blijven ze behouden voor de betaalbare woningvoorraad, schrijft verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (SP) in een brief aan de gemeenteraad.