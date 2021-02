Lockdownmaatregelen zitten verkopen nieuwe auto’s dwars

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in de eerste maand van het nieuwe jaar ver weggezakt. Volgens BOVAG, RAI Vereniging en databureau RDC is dit mede te wijten aan de showroomsluitingen als gevolg van de lockdownmaatregelen. Bovendien speelde mee dat veel kopers van elektrische voertuigen het papierwerk voor 1 januari op orde wilden hebben, om zodoende tot 2025 te kunnen profiteren van gunstigere bijtellingsregels.