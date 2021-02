Commissie: overheid handelde correct in zaak piloot Poch

De overheid heeft rechtmatig gehandeld in het onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch en de medewerking aan zijn aanhouding in Spanje. Dat concludeert een commissie die een jaar lang onderzoek heeft gedaan naar de kwestie, die zij „uniek” noemt. Vanuit „kringen rond het Koninklijk Huis” is in 2007 mogelijk geprobeerd zich met de zaak te bemoeien.