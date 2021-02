Acht jaar cel en tbs voor man die vriendin in Neede doodde

Een 34-jarige man uit het Gelderse Neede is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn vriendin. Volgens de rechtbank bracht de man op 11 juni vorig jaar de vrouw met meerdere messteken om het leven. Dit deed hij in hun eigen woning tijdens een ruzie. Het gebeurde in een opwelling, daarom is sprake van doodslag en niet van moord.