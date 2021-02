Onbekend aantal varkens dood door brand in stal Netterden

Een onbekend aantal varkens is maandag om het leven gekomen bij een zeer grote stalbrand bij een bedrijf in het Gelderse Netterden. Op het bedrijf zijn duizenden varkens gehuisvest, verdeeld over diverse stallen. In één van die stallen brak „een lastige brand” uit, aldus de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Die stal is uitgebrand, de andere stallen bleven behouden.