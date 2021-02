Franse regering waarschuwt restaurants niet open te gaan

Restaurants in Frankrijk verliezen hun coronasteun als ze stiekem of openlijk de coronasluitingen omzeilen of negeren. Daarvoor waarschuwde minister van Financiën Bruno Le Maire maandag in een reactie op de oproep van chefs om uit protest tegen de coronamaatregelen te gaan koken en maaltijden te serveren. Chef-kok Stéphane Turillon uit het oosten van het land heeft de sector opgeroepen uit protest de deuren te openen en ‘verzetsmaaltijden’ te bereiden.