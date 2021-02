Werkloosheid eurozone stabiel ondanks lockdownmaatregelen

De werkloosheid in de eurozone is in december ondanks de ingestelde lockdownmaatregelen gelijk gebleven ten opzichte van een maand eerder. Volgens het Europees statistiekbureau Eurostat zat net als in november 8,3 procent van de beroepsbevolking zonder baan. Daarmee kwam het herstel dat sinds de zomer van vorig jaar inzette voorlopig wel ten einde.