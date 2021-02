Bijna 16.000 boetes voor het niet naleven van de avondklok

Sinds de invoering van de avondklok op zaterdag 23 januari heeft de politie in het hele land 15.997 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van die maatregel. In de afgelopen 24 uur schreef de politie 980 bekeuringen uit voor het schenden van de avondklok. De afgelopen drie dagen verliepen aanzienlijk rustiger dan in de eerste dagen dat de beperking van kracht was.