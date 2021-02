OM eist 22 jaar cel tegen verdachten liquidatie IJsselstein

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep tegen Abdelghani el H. en Bowy T. 22 jaar cel geëist, wegens de liquidatie van de 37-jarige Samir Erraghib. Het slachtoffer werd op 17 april 2016 doodgeschoten toen hij voor zijn huis in IJsselstein in zijn auto zat, met zijn zevenjarige dochter naast zich. Justitie schrijft de opdracht voor de moord toe aan Ridouan Taghi.