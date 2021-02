Vrouw van Navalni krijgt boete wegens demonstreren

De echtgenote van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni, Joelia, heeft een boete van omgerekend 220 euro gekregen wegens deelname aan een verboden demonstratie. Joelia betoogde zondag voor de vrijlating van haar echtgenoot die werd aangehouden toen hij in januari uit Duitsland terugkeerde na een medische behandeling. Dinsdag begint in Moskou de zaak tegen Navalni over zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Aanklagers willen dat hij alsnog onvoorwaardelijk de cel ingaat omdat hij de gestelde voorwaarden geschonden zouden hebben.