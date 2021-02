Column: Rijk of arm in coronatijd?

Alweer een jaar of vijftien geleden richtten we met een aantal broeders uit onze gemeente een stichting op om ziekenhuizen in Malawi te ondersteunen (Malawi Mission Work Team, www.mmwt.nl). Met hulp van heel velen uit Nederland konden we steeds mensen in een van de allerarmste landen van de wereld helpen bij het opzetten en organiseren van gezondheidszorg.