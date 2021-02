Techbedrijven voeren herstel AEX aan

De Amsterdamse aandelenbeurs toonde maandag over een breed front herstel. Vooral de techbedrijven waren in trek na de recente zware koersverliezen. De aandacht bleef uitgaan naar de voortgang van de vaccinatieprogramma’s in de Europese Unie. Ook wordt gelet op de industriecijfers van de eurozone, die later op de dag naar buiten komen. Tegenvallende cijfers over de bedrijvigheid in de Chinese industrie hadden weinig impact op de handel.