Bedrijfsomstandigheden flink verbeterd bij aanvang 2021

De bedrijfsomstandigheden in de industrie zijn in de eerste maand van het nieuwe jaar flink verbeterd. Daarmee lijken de strengere maatregelen in binnen- en buitenland om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen niet heel erg vat te hebben op het herstel, meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). Ook de werkgelegenheid nam toe, zij het bescheiden.