Boeren ondanks gladheid met petitie naar stadhuis Dokkum

Enkele tientallen boeren zijn, veelal met trekkers, onderweg naar het stadhuis van Dokkum. Ze gaan daar een petitie aanbieden, nu de gemeente Noardeast-Fryslân een intentieverklaring over de Waddenagenda wil ondertekenen. De boeren, onder meer verenigd in de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, zeggen dat dit plan grote consequenties voor ze heeft, maar dat ze niet zijn betrokken in de discussies erover.