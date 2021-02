Nieuwe lockdowns hebben nauwelijks vat op afvalverwerker Renewi

Afvalverwerker Renewi lijkt niet heel veel last te hebben van de aangescherpte maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het bedrijf zag de afvalvolumes die verwerkt werden in het slotkwartaal van 2020 maar „matig” terugvallen door het instellen van nieuwe lockdowns vanaf november. De impact van de maatregelen nu was ook minder sterk dan tijdens de eerste golf afgelopen voorjaar.