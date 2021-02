Koerssprong techbedrijf NEC stuwt Japanse beurs

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een stevige winst begonnen aan de maand februari. Vooral de technologiebedrijven werden opgepikt na de recente koersverliezen in de sector. Het Japanse techbedrijf NEC maakte een flinke koerssprong dankzij beter dan verwachte resultaten. Op de andere beurzen in de Aziatische regio werden eveneens overwegend flinke winsten geboekt. De beurs in China bleef wat achter door tegenvallende industriecijfers van het land.