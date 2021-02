Leger Myanmar stelt nieuwe leider aan na staatsgreep

Het leger van Myanmar heeft in de nacht van zondag op maandag een staatsgreep gepleegd. De militairen hebben de macht in het land overgedragen aan opperbevelhebber Min Aung Hlaing. Ook is de noodtoestand uitgeroepen die een jaar lang van kracht zal zijn. Eerder in de nacht werden regeringsleider Aung San Suu Kyi, president Win Myint en andere prominente leden van de regeringspartij de Nationale Liga voor Democratie (NLD) opgepakt.