Verdachten aan Taghi toegeschreven liquidatie voor hof

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp begint het Arnhemse gerechtshof maandag aan de strafzaak in hoger beroep tegen de twee vermoedelijke moordenaars van de 37-jarige Samir Erraghib. Het slachtoffer werd op 17 april 2016 bij zijn huis in IJsselstein doorzeefd met kogels, terwijl zijn 7-jarige dochter naast hem in de auto zat. De opdracht voor de moord wordt door justitie toegeschreven aan Ridouan Taghi.